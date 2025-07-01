Etkinlikte; AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti Merkez İlçe Başkanı M. Fatih Olgun, İl Başkan Vekili Veysel Dolgun, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Çetin, teşkilat mensupları ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici hazır bulundu.

"Bir Yuvaya Dönüşen Yürekler" başlığıyla gerçekleştirilen buluşmada, koruyucu aile sisteminin toplumsal önemi vurgulandı.

Milletvekili Alkayış, “Koruyucu ailelik sadece evini değil, kalbini de açmak demektir. Bugün Adıyaman’da 79 koruyucu ailemiz, 108 çocuğumuza sevgiyle kucak açmış durumda,” dedi.

6 Şubat depreminde ebeveyn kaybı yaşayan 43 çocuğun koruyucu aile sistemine dahil edilerek hayata yeniden tutunmalarının, bu modelin ne kadar hayati olduğunu gösterdiğini belirten Alkayış, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesini de anlamlı bulduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Koruyucu ailelik, insanlığa karşı sorumluluğumuzu yerine getirme şeklidir” sözlerini hatırlatan Alkayış, koruyucu aileliğin yaygınlaştırılması adına çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Program sonunda tüm koruyucu ailelere teşekkür eden Alkayış, “Onların şefkat ve merhamet dolu yürekleri, bu toplumun vicdanını ve geleceğini en güzel şekilde temsil etmektedir,” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA