İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüklerimize bağlı 2 araç ve 5 personelden oluşan ekip, dün gece geç saatlerde yola çıktı. Antakya’ya ulaşır ulaşmaz söndürme çalışmalarına katılarak diğer ekiplere destek verdi. Bir söndürme aracı, bir ikmal aracı ve 5 personelden oluşan ekip; Karaali Mahallesi ile Oğlakören ve Üçgedik mahallelerinde görev yapıyor.

Üç mahallede etkili olan yangında 1.800 kişi evlerinden tahliye edilirken, gece boyunca süren söndürme çalışmalarına havadan ve karadan toplam 590 araç ve 1.668 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Kaynak : PHA