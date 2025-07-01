Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıkları iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 65’i tutuklanırken, 34’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
Şüphelilerin, FETÖ’nün “güncel yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlarla örgüt bağlantılarını sürdürdüğü, finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı bildirildi.
OPERASYONLAR 30 İLİ KAPSADI
Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:
''Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.
Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.''