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Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.''

''Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonları sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeleri kullandı:

Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Trabzon ve Yozgat’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Şüphelilerin, FETÖ’nün “güncel yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttüğü, ankesörlü telefonlarla örgüt bağlantılarını sürdürdüğü, finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıkları iş birliğinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 65’i tutuklanırken, 34’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

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