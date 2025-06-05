Toplumsal Hafızaya Duygusal Bir Not: “Kırmızı Kar”

Beyan Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan Kırmızı Kar, 6 Şubat depreminin ardından yaşanan bireysel ve toplumsal travmaları konu ediniyor. Anlatımındaki güçlü metaforlarla dikkat çeken eser, okuyuculara hem acıyı hem de umudu aynı anda hissettirmeyi amaçlıyor.

Etkinlikte Perre Haber Ajansı’na konuşan yazar Hamza Çelenk, kitabın isminin simgesel anlamını şöyle aktardı:

“Kitabın adını Kırmızı Kar koymam tesadüf değil. Kırmızı; acının, yasın ve derin duyguların rengi. Kar ise sessizlik, donukluk ve zamanın durduğu anları simgeliyor. Depremden sonra yaşananlar içimizde yağan kırmızı kar gibi… Soğuk ama yakan, sessiz ama çığlık çığlığa.”

Yüzleşmenin ve Anlatmanın Edebiyatla Buluşması

Doç. Dr. Mehmet Sümer’in yönettiği söyleşide, kitapta yer alan temalar, karakterler ve anlatım dili üzerine derinlikli bir değerlendirme yapıldı. Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, kitap yalnızca bir edebi ürün olarak değil, aynı zamanda bireysel ve kolektif hafızanın edebiyat yoluyla dışavurumu olarak değerlendirildi.

Beyan Yayınları'ndan Edebiyata Anlamlı Bir Katkı

Deprem bölgesinde yaşanan insani ve psikolojik yıkımları görünür kılan Kırmızı Kar, Beyan Yayınları’nın katkısıyla basılarak geniş kitlelere ulaştırıldı. Yayın evi yetkilileri, bu tür eserlerin yaşanan felaketlerin unutulmaması adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Okurlar, Kendi Hikâyelerini Kitapta Buldu

İmza günü boyunca birçok okuyucu, kitapta kendi yaşantılarından izler bulduklarını dile getirerek Hamza Çelenk’e teşekkür etti. Kitabın, yalnızca depremi birebir yaşayanlar değil, aynı zamanda ülkenin dört bir yanında bu acıyı yüreğinde hisseden herkes için bir anlam taşıdığı vurgulandı.

Kaynak : PHA