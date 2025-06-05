Vali Varol, sevgi, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının tazelendiği bayramların, yoksulun, yetimin ve düşkünün korunup kollandığı, kırgınlıkların yerini sevgi ve barışın aldığı, kin ve nefretin ortadan kalktığı müstesna zamanlar olduğunu belirtti.

Bayram süresince Adıyamanlı vatandaşların huzur içinde bayramı geçirebilmeleri için Valilik tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde tüm tedbirlerin alındığını açıklayan Varol, bayram vesilesiyle seyahate çıkacak vatandaşlara trafik kurallarına riayet etmeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Vali Varol, mesajının sonunda "Mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize, milletimize huzur getirmesini temenni ediyor, ülkesi ve vatanı için canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anarken, hizmet etmekten onur ve mutluluk duyduğum siz değerli Adıyamanlı hemşerilerimin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA