Grubun kadrosunda vokal ve gitarda Ahmet Kurtuluş, vokal ve bağlamada Serhat Öztunç, bateride Yiğit Kağan Aydın ve elektrogitarda Umut Fırat Taştan yer alıyor. Farklı müzikal altyapılardan gelen üyelerin buluşması, Antique Band’in sahnede sergilediği enerji ve tarzla dikkat çekmesini sağladı.

7 Renk Festivalleri kurucusu Şükrü Aydın’ın menajerliğini üstlendiği grup, ilk performansıyla birlikte albüm çalışmalarına da resmen başladı.

“Anadolu Rock’ın Yeniden Yorumu”

Antique Band, Anadolu müziğinin kadim tınılarını modern rock altyapısıyla buluşturarak, hem geleneksel hem evrensel bir müzik anlayışıyla sahne alıyor. Grup, ses renklerinin uyumu, bağlama ve elektrogitarın birleşimi, sahne performansındaki samimiyet ve dinleyiciyle kurduğu bağ sayesinde özgün bir tarza sahip olduğunu gösterdi.

Yeni Hedef: Türkiye Turnesi

İlk konserin ardından açıklamada bulunan grup temsilcileri, Türkiye'nin farklı bölgelerinde konserler vermeyi hedeflediklerini ve yakın zamanda çeşitli festivallerde sahne alacaklarını duyurdu. Müzik otoritelerine göre Antique Band, kısa sürede adından söz ettirecek ve Ethnic Rock tarzının yeni öncülerinden biri haline gelebilecek potansiyele sahip.

Menajer Şükrü Aydın: “Bambaşka bir dokunuşla geliyorlar”

Grubun menajeri Şükrü Aydın, Antique Band’in sadece bir müzik grubu değil, aynı zamanda bir kültürel dönüşüm projesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Antique Band, Anadolu’nun bin yıllık melodilerini genç bir yorumla günümüze taşıyor. Yeni nesil rock dinleyicisiyle geleneksel ezgileri bir araya getiren grup, yakın zamanda ilgi odağı olacak. Albüm çalışmaları başladı, sürpriz iş birlikleri de yolda.”

Kaynak : PHA