“Bayramlar, sadece bir gelenek değil, milletin ortak vicdanıdır”

Türk milletinin kadim kültüründe bayramların her zaman birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın zirveye çıktığı zamanlar olduğunu ifade eden Zeynel Karadağ, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı; sadece bir ibadet değil, aynı zamanda insanlık, kardeşlik ve merhametin yaşandığı kutlu bir zamandır. Bu özel günlerin; gönüllerimize huzur, hanelerimize bereket, devletimize güç, Türk Dünyasına ise daha fazla birlik ve dirlik getirmesini diliyorum. Gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle omuz omuza, tek yürek olmaya devam edeceğiz.”

“Türk Dünyasıyla kenetlendik, mazlumların sesi olmaya devam ediyoruz”

Turan Devletleri Teşkilatı olarak Türk devletleri arasında siyasi, ekonomik ve kültürel bağları güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Karadağ, Gazze’de yaşanan insanlık trajedisine de sessiz kalmadıklarını belirtti:

“Doğu Türkistan’dan Karabağ’a, Kırım’dan Gazze’ye kadar uzanan kadim coğrafyamızda her bir kardeşimizin sevinci sevincimiz, acısı ise kalbimizin sızısıdır. Siyonist güçlerin Gazze’de aylardır sürdürdüğü zulüm, sadece Filistin halkına değil, insanlık onuruna yönelmiş bir vahşettir. Kurban Bayramı’nın vicdanları uyandırmasını ve insanlığa barış getirmesini diliyorum.”

“Adıyaman ve diğer deprem şehirleri yeniden ayağa kalkıyor”

Karadağ, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman başta olmak üzere, deprem bölgesinde devletin ve milletin el ele vererek büyük bir dayanışma ve yeniden inşa mücadelesi verdiğine dikkat çekti. Süreç içerisinde yapılan yatırımların, yaraların sarılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

“Devletimiz, Adıyaman başta olmak üzere afet bölgesindeki tüm şehirlerimizde yoğun bir inşa ve ihya çalışması yürütüyor. Kalıcı konutlar yükseliyor, altyapı yatırımları hızla tamamlanıyor, sosyal destek mekanizmalarıyla vatandaşlarımızın yanında olunuyor. Aziz milletimizin dayanışma ruhu sayesinde o kara günlerin izleri siliniyor. Bu vesileyle bir kez daha, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyor; tüm şehit ailelerine sabır diliyorum.”

“Bayram, ayrıştıran değil birleştiren bir köprüdür”

Zeynel Karadağ mesajının sonunda, herkesin Kurban Bayramı’nı kutlayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Türk milletinin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Bu bayramın, gönüllerimizi arındıran, toplumumuzu kenetleyen, dünyaya ise barış ve adalet mesajı veren bir diriliş vesilesi olmasını diliyorum. Hakkın, hukukun, kardeşliğin ve insanlığın kazandığı bayramlar ümidiyle, sağlık, huzur ve umut dolu günler dilerim.”

Kaynak : PHA