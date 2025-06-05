“Kendi haber yaptığımız yoksulluğun mağduru olduk”

KRT emekçileri adına konuşan gazeteci Fatih Yapıcı, kanalın 28 Mart’tan bu yana maaş ödemediğini ve üç aylık yemek kartı bakiyelerinin de bloke edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Kanalın el değiştirdiği 2023 sonbaharından bu yana istikrar yok. Üç genel müdür, üç genel yayın yönetmeni değişti. Haber müdürleri ve koordinatörler ise neredeyse sayısız. Bugün ne genel müdür ne genel yayın yönetmeni var. Biz bu süreçte hiçbir işi aksatmadık, Ramazan’da dahi yemek kartlarımız boşken görevlerimizi yerine getirdik.”

Yapıcı, gazetecilik mesleğinin onuruna vurgu yaparak, “Yoksulluk haberlerini yapanlar olarak bugün kendi haklarını savunamaz hale geldik. Bu büyük bir çelişkidir ve kabul edilemez” dedi.

Kanal yönetimine “gasp ve baskı” suçlaması

Açıklamada, çalışanların 67 gündür maaş alamadığı, üç aydır yemek paralarının ödenmediği, işten çıkarılanlara ise hiçbir tazminat ya da ödeme yapılmadığı kaydedildi. Kademeli işten çıkarma teklifinin de kabul edilemez olduğu belirtilerek, kanal patronu Fırat Bozfırat'ın çalışanlarla doğrudan iletişime geçmediği ifade edildi.

“Kanal yönetimi, bayram öncesinde çalışanlara 10-15 bin TL ‘harçlık’ vaat etti ancak bu ödeme dahi yapılmadı. Emekçilerin 27 Haziran'da ödeme sözüne güvenmeleri isteniyor. Bu tarihte iki maaş alacağı üçe, üç yemek alacağı dörde çıkacak.”

“Bu sadece bir maaş mücadelesi değil, onur mücadelesidir”

KRT çalışanları, basın açıklamasında yalnızca ücretlerini değil, gazetecilik mesleğinin itibarını ve kamuoyunun doğru haber alma hakkını da savunduklarını vurguladı. Çalışanlara yönelik yapılan baskılara rağmen işten kaçınma hakkını kullandıklarını ve mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

KRT Emekçilerinin Talepleri:

28 Mart’tan bu yana ödenmeyen maaş ve yemek ücretlerinin derhal yatırılması.

Bloke edilen yemek kartı bakiyelerinin ayrı olarak ödenmesi.

Maaş gecikmeleri nedeniyle oluşan banka borç faizlerinin karşılanması.

Haksız şekilde işten çıkarılan çalışanların tazminatlarının mahkeme süreci beklenmeden ödenmesi.

İki ayı aşkın süredir maaş alamayan çalışanların kendi ceplerinden karşıladıkları yol ücretlerinin ödenmesi.

Tüm kazanılmış hakların teslim edilmesi.

Eksik yatırılan SGK primlerinin tamamlanması.

Süreç sonrası haksız işten çıkarmaların yapılmaması.

Dayanışma çağrısı

KRT çalışanları, tüm basın meslek örgütlerini, sendikaları ve kamuoyunu dayanışmaya çağırdı. Açıklamada, bu krizin sadece KRT çalışanlarının değil, medya sektöründe artan güvencesizliğin bir yansıması olduğu vurgulandı.

Kaynak : PHA