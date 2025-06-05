“Belediyemizin sahadaki gücü sizlersiniz”

Ziyaretlerde kısa bir konuşma yapan Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkma sürecinde belediye personelinin büyük emek verdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Zor bir süreçten geçiyoruz. Şehrimizin ve kurumumuzun koşulları ağır, ancak tüm zorluklara rağmen halkımız için özveriyle çalışıyorsunuz. Her biriniz bulunduğunuz alanda en iyisini yapmaya gayret ediyorsunuz. Belediyemizin sahadaki gücü sizlersiniz. Hepiniz emek veriyorsunuz, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.”

“Belediyecilik sadece teknik değil, toplumsal bir sorumluluktur”

Başkan Tutdere, belediye çalışanlarının yalnızca görevlerini yerine getirmekle kalmadığını, aynı zamanda Adıyaman’ın yeniden inşasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu dönemde belediyecilik sadece teknik bir iş değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk. Sizler, bu kentin yeniden inşasında belediyemizin lokomotif gücüsünüz. Bizler büyük bir aileyiz; omuz omuza vererek bu şehri ayağa kaldıracağız. Hepinize teşekkür ediyor, ailenizle birlikte sağlık ve huzur içinde bir bayram geçirmenizi diliyorum.”

Başkan Tutdere, tüm personele Kurban Bayramı’nda sevdikleriyle birlikte huzurlu bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunarak, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Kaynak : PHA