CHP’li Öcal’dan Milletvekili Özhan’a: ‘Poz vermeyi bırakın, Besni halkı sizden hizmet bekliyor’

“Besni’nin sorunlarına kulak verin”

Öcal, açıklamasında Milletvekili Özhan’a şu sözlerle seslendi:

“Sayın vekil, artık poz vermeyi bırakın, biraz da Besni’nin dertleriyle ilgilenin. İlçe özel idaresi kapatılıyor, bu kararla köylerde en basit hizmet için Adıyaman’a gitmek zorunda kalacağız. Bu kararın mantığını Besni halkına izah edebilir misiniz? İl Genel Meclis Üyeleri bu karara nasıl el kaldırdı, merak ediyoruz.”

Kuraklık ve tarımsal kriz vurgusu

Besni’deki çiftçilerin kuraklık nedeniyle zor durumda olduğuna dikkat çeken Öcal, tarımsal sulama çalışmalarının hızlandırılması çağrısı yaparak, “İklim krizini hiç mi duymadınız?” diye sordu.

“Suvarlı yolu eziyet yolu”

Milletvekili Özhan’a, Suvarlı Beldesi’ne hiç gidip gitmediğini de soran Öcal, yolun durumuna dikkat çekerek, “Transfer ettiğiniz belde belediye başkanı size bu yolla ilgili hiç mi bir şey demedi? Bu yol için bir çalışmanız var mı?” dedi.

Ölüm kavşağı uyarısı: Terbizek yol ayrımı

Açıklamasında Terbizek yol ayrımıyla ilgili eleştirilerde de bulunan Öcal, “Işıklı işaret cihazı ile çözülecek bir sorunu neden çetrefilli hale getirdiniz? Avrupa ile Asya arasına deniz altından yol yapılıyor ama siz bir kavşağı yıllardır çözemiyorsunuz” ifadelerine yer verdi.

“Poz değil, hizmet bekliyoruz”

CHP’li Öcal açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Sayın vekil, çizgi film kahramanı He-Man gibi ha bire poz vereceğinize icraat yapın. Besni halkı sizden hizmet bekliyor. Gölge etmeyin yeter sözünüzle değil, çözüm üreten vekil olmanızı istiyoruz.”

Kaynak : PHA