“Temel ihtiyaçlar karşılanmıyor”

Ziyaret sırasında kurban satıcılarıyla görüşen Yetiş, özellikle tuvalet ve su ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

“Kurban satışının tesis edildiği yerde geçici WC yapılmamış. Ayrıca binlerce hayvanın bulunduğu yerde su sıkıntısı var. Birkaç musluk çekilerek bu ihtiyacın giderilmesi mümkün değildir” diyen Yetiş, satış alanının fiziki yetersizliklerinin hem satıcıları hem de alıcıları olumsuz etkilediğini vurguladı.

“Modern şehir imajıyla örtüşmüyor”

Mustafa Yetiş, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kurban satış yerinin hem düzgün olması, hem de günlük ihtiyaçların karşılanması için gerekli donatıların yapılması gerekmektedir. Deprem sonrasında hızlı bir inşa sürecine giren ve yenilenen şehrimize bu görüntüler yakışmıyor. Adıyaman’ın her yönüyle temiz, düzenli ve modern bir görünüme kavuşması gerekiyor.”

Belediyeye çağrı

HÜDA PAR İl Başkanı Yetiş, açıklamasının sonunda belediye yetkililerine çağrıda bulunarak bayram süresince vatandaşların mağdur olmaması için acil önlem alınmasını istedi.

Kaynak : PHA