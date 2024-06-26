Adıyamanlı işçilerin, Kırıkhanlı mahalle sakinleri tarafından saldırıya uğraması üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Yaralanan işçilere ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Saldırının, mahalle sakinlerinin rezerv alan ilan edilmesine karşı çıkması nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet yetkilileri, saldırıya karışan kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle sakinlerinin tepkisi ve yaşanan saldırı, bölgede gerginliğe neden oldu. Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınacağını belirtti.

Kaynak : PHA