47 ilde bayram öncesi başlayan Narkoçelik-23 operasyonlarında yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ile binlerce adet uyuşturucu hap el geçirildi. 445 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 47 İlde Kurban Bayramı öncesi başlayıp tatil boyunca devam eden; Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-23” operasyonlarına ilişkin yapılan faaliyetleri duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 304,5 kilogram uyuşturucu madde ile 96 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 445 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısının yakalandığını açıkladı.

Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edeceğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1805957380867252441