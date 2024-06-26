Çalışmalar kapsamında engelli bireylerin ihtiyaçlarını da unutmayan ekipler, engellilerin sosyal hayatta en büyük yardımcıları olan manuel ve akülü tekerlekli sandalye dağıtımına devam ediyor.

Tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç,"Engelli kardeşlerimiz dört duvar arasında değil, diğer bireyler gibi caddede, pazarda, eğlence yerlerine gidebilmesi adına akülü ve manuel sandalye dağıtmaya devam ediyoruz. Kahta Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek." dedi.



Kaynak : PHA