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Paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmetçik'in teröristleri hendeklere gömmeye devam ettiği kaydedildi.

Benzin ve motorine zam geliyor

Benzin ve motorine zam geliyor

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki faaliyetlere yönelik açıklama yaptı.

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