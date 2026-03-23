Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Sincik yolu 34'üncü kilometresinde, Pınarbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. B.G. (43) idaresindeki 44 AGT 428 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan E.G. (33), M.G. (32), S.S. (32) ve T.Ö. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan S.S. (32), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

