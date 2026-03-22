Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1309 No:3 adresinde yaşayan bir anne ile bakıma muhtaç kızı, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Toprak evde kalan anne ve kızının yaşadığı konutta pencerelerde cam bulunmadığı, bu nedenle yağışlı havalarda rüzgâr ve yağmurun doğrudan içeri girdiği belirtildi. Yağmur sularının evin içine dolduğu ifade edilirken, yapının çökme riski taşıdığı kaydedildi.

Bakıma muhtaç kızına refakat eden annenin, bu nedenle herhangi bir işte çalışma imkânı bulamadığı öğrenildi. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle farklı bir konuta geçemeyen anne ve kızının aynı evde yaşamını sürdürdüğü bildirildi.

Anne ve kızı için yetkililerden yardım talep edildi.

Kaynak : PERRE