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Bakan Şimşek, "Bürokrasiyi azaltarak vatandaşlarımızın işlemlerini kolay ve güvenli yapabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" mesajını verdi.

Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını sağlayacaklarını belirten Bakan Şimşek, bu sözleşmelerin e-Devlet üzerinden düzenlenmesine ilişkin çalışmanın vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıkların çözülmesine ilişkin talepler üzerine başladığını açıkladı.

Haberi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Şimşek, reform niteliğinde önemli bir uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.

Kira sözleşmeleri artık e-Devlet Kapısı üzerinden güvenilir şekilde hazırlanacak. Bakan Şimşek, bürokasiyi azaltarak işleri kolaylaştıracak çalışamlarla ilgili paylaşımda bulundu. ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, e-Devlet Kapısı üzerinden verilecek kira sözleşmesi işlemlerine yönelik hazırlıklarını tamamladı.

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