Cumhuriyet Haftası etkinlikleri çerçevesinde 28 Ekim günü tüm okullarda ilk ders, Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” filminin gösterimiyle yapılacak. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, filmin, öğrencilerde Cumhuriyetin değerlerini ve kazanımlarını pekiştirmeyi hedeflediği belirtildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan genelge doğrultusunda gerçekleştirilecek bu etkinlik, Cumhuriyetin anlam ve önemini genç nesillere etkili bir şekilde aktarmayı amaçlıyor.

Cumhuriyet Coşkusu Tüm İle Yayılacak

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm basın kuruluşlarına yaptığı çağrıda, bu anlamlı etkinliğin duyurulmasına destek olunmasını istedi. Yapılan açıklamada, “Cumhuriyet coşkusunun ilimizde daha geniş kitlelere ulaşması adına basın mensuplarının değerli katkılarına ihtiyaç duymaktayız. Etkinliğin yaygınlaştırılması için bu haberi tüm mecralarınızda paylaşarak Cumhuriyet coşkusunun ilimizde daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olmanızı rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde öğrencilerin Cumhuriyetin değerleri ile buluşmasını sağlayacak bu özel gösterim, tüm okullarda ilk ders olarak izlenecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bu etkinliğin Cumhuriyet ruhunu öğrencilere ve halkımıza hep birlikte yaşatma amacını taşıdığını vurguladı.

Kaynak : PHA