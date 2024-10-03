Bu veriler ışığında kira artış oranı da yeniden hesaplanarak yüzde 63,47 olarak belirlendi. Geçtiğimiz ay kira artış oranı yüzde 64,91 seviyesindeydi.

Kira Artışları TÜFE’ye Göre Belirleniyor Kira artış oranları, TÜİK’in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık ortalamalarına göre hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranı aşmamak koşuluyla kiracılara zam yapabiliyor. Örneğin, bir ev sahibinin Ekim ayında kiraya zam yapması gerektiğinde, TÜİK’in Eylül ayı verilerine göre yüzde 63,47'lik bir oranı dikkate alması gerekiyor. Ancak iş yerlerinde, sözleşmede belirlenen oran doğrultusunda zam yapılabiliyor. Sözleşmede endeks bilgisi yer alıyorsa, yine TÜİK’in ilgili verileri temel alınıyor.

Ekonomistlerden Uyarı: Dar Gelirli Vatandaş İçin Zorlayıcı Ekonomistler, enflasyon oranındaki bu düşüşe rağmen kira artışlarının özellikle dar gelirli vatandaşlar için halen büyük bir yük oluşturduğuna dikkat çekiyor. Eylül ayında açıklanan yüzde 49,38'lik yıllık enflasyon, yaşam maliyetlerinde rahatlama sağlamadı. Özellikle büyük şehirlerde kira artışlarının, vatandaşların alım gücünü zorladığı belirtiliyor.

Enflasyon düşüşü ile birlikte kira artış oranının sınırlı bir şekilde azaldığı ifade edilirken, konut ve iş yeri sahiplerinin bu oranı geçemeyeceği de hatırlatıldı​.

Kaynak : PHA