3 Ekim Perşembe günü (bugün) TSİ 22.00’de başlayacak mücadele, futbolseverler tarafından TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Fenerbahçe, ilk maçında kendi sahasında Belçika ekibi Union Saint Gilloise’yi 2-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamıştı. Twente ise ilk hafta Manchester United ile 1-1 berabere kalarak güçlü bir başlangıç yaptı. Bu maçla birlikte Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 276. karşılaşmasına çıkacak. Şimdiye kadar 275 maçta 110 galibiyet, 56 beraberlik ve 109 mağlubiyet alırken, 376 gol atıp 392 gol yedi.

Mourinho ve Oosterwolde’den Açıklamalar

Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolcu Jayden Oosterwolde, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mourinho, Twente’nin güçlü bir takım olduğuna dikkat çekerek, "İyi savunma yapıyorlar, önde baskı yapıyorlar. Hollanda takımları gibi topla oynamaktan keyif alıyorlar, kontrataklarda tehlikeliler" dedi. Mourinho, zorlu bir maç beklediğini, Fenerbahçe’nin taktiksel olarak hazır olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Mourinho, Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu mutluluğu vurgulayarak, "20 yıl önce Porto ile Şampiyonlar Ligi’ni kazandığım dönemdeki hırs ve hislerim hala aynı. Fenerbahçe’de de aynı hedeflerle çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Jayden Oosterwolde: “Eski Yuvama Karşı Oynamak Zor Olacak”

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde ise eski takımı Twente’ye karşı oynamanın hoş bir duygu olmadığını ancak profesyonel bir şekilde Fenerbahçe için mücadele edeceğini belirtti. "Geçen yıl da Twente ile oynamıştık, benim için güzel bir hatıra olmuştu. Umarım bu maç da benim için güzel geçer" ifadelerini kullandı.

Mourinho’nun Hedefleri ve İstatistikler

Mourinho, Hollanda takımlarına karşı geçmişte kazandığı maçlara değinerek, "Bu eşleşmeler zor geçti. Twente de zorlu bir rakip, ancak galibiyet için elimizden geleni yapacağız" dedi. Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki tecrübesine güvenen Mourinho, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönerek grup aşamasındaki avantajlarını korumak istediklerini belirtti.

Fenerbahçe’nin Twente karşısında başarılı bir geçmişi bulunuyor. İki takım daha önce dört kez karşılaştı ve sarı-lacivertliler üç galibiyet, bir mağlubiyet aldı.

Twente-Fenerbahçe karşılaşması, Avrupa’da büyük bir heyecanla bekleniyor ve maç TRT Spor ekranlarından saat 22.00’de canlı yayınlanacak.

Kaynak : PHA