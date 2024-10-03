İlk maçında kendi sahasında PAOK'u yenerek moral bulan Galatasaray, bu maçı da kazanarak çıkışını devam ettirmeyi planlıyor.

Galatasaray'da Önemli Eksikler

Galatasaray, Letonya deplasmanına önemli eksiklerle çıkıyor. Kaleci Fernando Muslera, kart cezalısı olduğu için kadroda yer almayacak. Ayrıca, sakatlıkları süren Victor Osimhen ve Hakim Ziyech de bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, kalede yine Günay Güvenç'e şans verecek. Hücum hattında ise Mauro Icardi ve onun arkasında Dries Mertens sahaya çıkacak.

Beklenen 11'ler

RFS ve Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri şu şekilde:

RFS: Ondoa; Savalnieks, Prenga, Balodis, Lipuscek, Odisharia; Markhiyev, Panic, Zelenkovs; Ikaunieks, Kouadio

Galatasaray: Günay, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Gabriel Sara, Torreira, Barış Alper, Dries Mertens, Yunus Akgün, Mauro Icardi

Galibiyet Hedefi

Galatasaray, Avrupa'daki iddiasını sürdürmek ve grupta avantaj elde etmek için RFS karşısında galibiyet arıyor. Takımda önemli eksiklere rağmen sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmandan üç puanla dönmek istiyor.

Maç, bu akşam saat 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Kaynak : PHA