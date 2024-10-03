DİSK’in raporu, en düşük gelirli bireylerin, özellikle gıda enflasyonunu diğer gelir gruplarına göre iki kat daha fazla hissettiğini ortaya koydu.

"TÜİK ve DİSK Verileri Arasında Farklılıklar"

TÜİK, Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık bazda %49,3 olduğunu açıkladı. Gıda enflasyonu ise %43,7 olarak hesaplandı. Ancak DİSK’in yaptığı hesaplamalar, dar gelirli bireylerin hissettiği enflasyonun çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. DİSK raporuna göre, yoksul kesimlerde gıda enflasyonu %78 seviyesine kadar çıkarken, daha yüksek gelirli kesimlerde bu oran %30-40 aralığında kalıyor.

"En Yoksul ve En Zengin Gelir Grupları Arasındaki Fark"

DİSK raporunda, farklı gelir gruplarının gıda enflasyonu üzerindeki etkileri detaylandırıldı:

En düşük gelirli %20’lik kesimde gıda enflasyonu %77,7’ye ulaştı.

İkinci en düşük gelir grubunda bu oran %61,1 seviyesinde tespit edildi.

En yüksek gelir grubunda ise bu oran %30,8 seviyesinde kaldı.

Bu veriler, en yoksul kesimlerin gıda fiyatlarındaki artışlardan çok daha fazla etkilendiğini gösteriyor. DİSK, “enflasyonun sınıfsal bir mesele olduğunu” vurgularken, dar gelirli bireylerin gelirlerinin büyük bir kısmını temel gıda maddelerine harcamak zorunda olduklarını, bu nedenle enflasyonun zengin ve yoksul arasında farklı hissedildiğini belirtti.

"Gıda ve Genel Enflasyon Arasındaki Uçurum"

DİSK raporu, gıda fiyatlarının genel enflasyona kıyasla çok daha hızlı arttığını da gösteriyor. 2005 yılında %4,3 olan yıllık gıda enflasyonu, 2024 yılında %43,7’ye kadar yükseldi. Genel enflasyon ve gıda enflasyonu arasındaki bu uçurum, yoksul kesimlerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.

"DİSK: TÜİK Gerçek Verileri Açıklamalı"

DİSK, TÜİK’in halkın gerçek enflasyonunu yansıtmadığını öne sürerek, halkın hissettiği enflasyon oranlarını içeren yeni verilerin açıklanması gerektiğini belirtti. Uluslararası kuruluşlar, düzenli olarak hissedilen enflasyon oranlarını paylaşırken, TÜİK’in bu konuda daha şeffaf olması gerektiği vurgulandı.

"TÜİK’in Madde Fiyat Listesinin Açıklanması Bekleniyor"

DİSK ayrıca, TÜİK'in madde fiyat listesini henüz açıklamadığını belirtti. Bu verilerin açıklanması durumunda enflasyon farklarının daha net anlaşılacağını savundu.

DİSK’in raporunda vurgulanan bir diğer önemli nokta, "yoksul ve dar gelirli kesimlerin gıda fiyatlarındaki artıştan daha fazla etkilendiği" gerçeği oldu. DİSK, gıda fiyatlarındaki artışın yoksul kesimlerin bütçelerini daha fazla zorladığını, bu nedenle enflasyonun bu kesim için çok daha ağır bir yük haline geldiğini ifade etti.

Kaynak : PHA