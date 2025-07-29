Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i onurlandırarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı’nı tevcih etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı’nı takdim etti. Törende, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini pekiştirildi.

Tören; Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısı sonrasında yapılan Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı ardından düzenlendi.

Nişan tevcihi, iki liderin Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ilişkileri derinleştirme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e Devlet Nişanı Tevcih Töreni https://t.co/RFW3np82Cl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 29, 2025

Tevcih töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009 yılında stratejik ortaklığımızı ilan ettiğimiz Kazakistan’la ilişkilerin 3 yıl önce geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini ifade ederek, "Kazakistan, bölgenin en büyük ekonomisi; bizim de bölgedeki en büyük ticari ortağımız” dedi.