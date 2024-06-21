Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin yayılmasını önlemek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcıyor. Adıyaman İtfaiye Müdürü Ali Doğan yangın ile ilgili olay yerinde yaptığı açıklamada yangının ormanlık alandan kuzey yönünde ilerlediğini belirtti. Yangının kuzey alandaki örtüye yayıldığını tahmini olarak 20 dönüm alana yangınınetki ettiğini ve 8 ekip ile müdahalenin sürdüğünü ifade etti.

Bölgede yaşayan vatandaşlar yangın nedeniyle tedirginlik yaşarken, ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak : PHA