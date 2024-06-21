Alınan bilgiye göre kavga, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi.

K-2 B Konteyner Kentte iki aile arasında bilinmeyen nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aile yakınlarında katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavga ismi öğrenilemeyen 1 kişi çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri tarafından kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kavgayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA