Kahta İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından, Dünya Yetim Günü dolayısıyla ilçede bulunan 400 yetim için iftar programı düzenlendi. Programa katılan ailelere bin TL bayram harçlığı, sonradan adreslerine teslim edilmek üzere birer adet gıda kolisi ve çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Kahta’daki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ramazan ayının 15. günü Dünya Yetim Günü çerçevesinde ilçedeki yetimlere yönelik iftar programı düzenlediklerini belirten İHH Kahta Temsilcisi Mahmut Çelebi, amaçlarının hem yetimlerle hem de anneleriyle bir nebze de olsa onlarla beraber olduğumuzu hissettirmek olduğunu söyledi.

Çelebi, “Yetim ailelerimize el uzatmak amacıyla elimizden geleni yapıyoruz. Programa katılan ailelerimize bin TL bayram harçlığı, sonradan adreslerine teslim edilmek üzere birer adet gıda kolisi ve çocuklarımıza çeşitli oyuncak hediyelerimiz oldu. Programda katkısı bulunan gönüllülerimize ve hayırsever kardeşlerimize şükranlarımızı sunarız. Allah hepinizden razı olsun” dedi.

Kaynak : PHA