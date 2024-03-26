Sivil toplum kuruluşlarının depremzede vatandaşlarla dayanışma kapsamındaki faaliyetleri Ramazan ayında artarak devam ediyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Antalya Şubesi İnşaat Mühendisleri Odası’na kayıtlı mühendislerin desteğiyle dün, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında bulunan ve dezavantajlı yerleşkelerden biri olan, Sincan Konteyner Kent’te bin kişiye iftar verildi.

Antalya İnşaat Mühendisleri Odası adına düzenlenen iftar organizasyonu sonrası, çocuklar için de etkinlik gerçekleştirildi.

Oda yönetimi adına Adıyaman’a gelen, Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. İnşaat Mühendisi Arif Akçal ve İnşaat Mühendisi Ali Türkmen, geçen yıl Hatay’da gerçekleştirdikleri iftar etkinliğini bu yıl Adıyaman’da yaptıklarını ve bu iftar dayanışmasını gelenekselleştirerek, her yıl bir deprem bölgesinde devam ettirmek amacında olduklarını ifade etti.

Dr. Arif Akçal, Antalya İnşaat Mühendisleri Odası üyelerinin depremzedelerin içinden geçtikleri zorlu süreci yakından takip ettiklerini ve tüm oda üyelerinin hassas bir yaklaşımla bölgedeki şehirlere destek olmak adına çaba sarfettiğini kaydetti. Depremzedeler evlerine geçene kadar, Antalya’daki inşaat mühendislerinin bölgedeki vatandaşlarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğini söyleyen Akçal, özellikle yaşanan felaket sonrası yetim ve öksüz kalmış çocuklara yönelik çabalarının süreceğini bildirdi. Dr. Akçal, oda mensubu inşaat mühendisleri ile bazı hayırseverlerin kendilerine emanet ettikleri nakdi yardımlar ile de çok sayıda alışveriş kartı aldıklarını ve bu kartların, depremde yetim ve öksüz kalmış çocukların koruyucu ailelerine destek olmak için dağıtıldığını belirtti.

İnşaat Mühendisi Ali Türkmen, yaptığı açıklamada; ilk kez Adıyaman’a geldiğini kaydederek, “Gelip burada yaşayan insanları görünce, özellikle de çocuklarla hemhal olunca neler yaşandığını daha iyi anlıyorsunuz, iyi ki odamız ve Antalya’daki hayırseverler böyle bir girişimde bulundular, iyi ki bizi bu iftar için görevlendirdiler, Adıyaman’a ve depremzedelere yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Odamızın iftar etkinliği için ilk günden itibaren bizimle iletişimde kalan, destek olan Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç Bey’e de çok teşekkür ediyoruz. Odamıza kayıtlı mühendis arkadaşlarımızın katkıları bundan sonraki süreçte daha çok yetim ve öksüz çocuklarımız ile depremde eşini kaybetmiş kadınlarımıza yönelik olacak.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA