Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Alidam İlkokulu/Ortaokulu, Karadut İlkokulu/Ortaokulu, Dumlu İlkokulu, Kavaklı İlkokulu ve Ballı İlkokulu’nda 12 Şubat 2025 Çarşamba günü eğitim faaliyetlerinin bir gün süreyle durdurulduğu belirtildi.

Diğer Okullarda Eğitim Devam Edecek

Duyuruda, sadece belirtilen okullarda eğitime ara verildiği, ilçe genelindeki diğer okul ve eğitim kurumlarında ise eğitim-öğretim faaliyetlerinin aralıksız olarak sürdürüleceği ifade edildi.

Yetkililer, hava koşullarının takip edilerek öğrencilerin güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmaya devam edileceğini belirtti. Veliler ve öğrenciler, gelişmeleri Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi duyurularından takip etmeye davet edildi.

Kaynak : PHA