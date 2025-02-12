"Cumhurbaşkanı Gelmeden Şehir Baştan Aşağı Yenilendi"

İsmail Demir, Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde birçok alanda hummalı çalışmalar yapıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valilik ve Belediye, Cumhurbaşkanı’nın ziyareti nedeniyle adeta seferber oldu. Depremden bu yana el değmeyen yollar bir hafta içinde elden geçirildi. Çukurlar kapatıldı, güzergâhlar boyandı ve cilalandı. Yıllardır yapılmayan hizmetler bir hafta içinde tamamlandı. Demek ki istenirse her şey yapılabiliyormuş."

Asbest Sorunu ve Belediye’ye Eleştiri

Demir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin seçim öncesinde sıkça dile getirdiği asbest konusuna da değinerek, belediyenin bu konuda somut bir adım atıp atmadığını sordu.

"Sayın Tutdere, seçim öncesinde Adıyaman’da asbest tehlikesini gündeme getirmiş, binlerce insanın kanser riskiyle karşı karşıya kalacağını söylemişti. Ancak, göreve geldikten sonra bu konuda ne tür çalışmalar yaptı? Gerekli önlemleri aldı mı? Bizim bildiğimiz kadarıyla hiçbir şey yapılmadı. Eğer önlem alınmazsa, 10 yıl sonra Adıyamanlı vatandaşlarımız Allah korusun kanser tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Hem hükümeti hem de belediyeyi bu konuda acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

"Yollar Çukur ve Çamur İçinde, Altyapı Sorunları Çözülmeli"

Adıyaman’daki altyapı ve yol sorunlarının da hala çözüme kavuşturulmadığını vurgulayan Demir, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu duruma tepki gösterdi:

"Adıyaman’ımızın yolları çukur ve çamurdan geçilmiyor. Altyapı ve üstyapı hâlâ eskisi gibi. Kaldırımlar perişan vaziyette, yürüyecek yer yok. Molozlar köşe başlarında birikiyor. Adıyaman Belediyesi’ni önlem almaya davet ediyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak, bu şehrin sorunlarını çözmek için her kurumla iş birliği yapmaya hazırız."

"AK Parti Yöneticileri ve Milletvekilleri Halktan Kopuk"

Açıklamasında, AK Parti’nin il yöneticileri ve milletvekillerini de eleştiren Demir, yetkililerin halktan uzaklaştığını ve yalnızca kendi çevrelerine hizmet ettiklerini savundu.

"Ne yazık ki AK Partili il yöneticileri ve milletvekilleri, bürokratlar gibi olmuş. Vatandaştan, cumhurdan kopmuş, sadece kendilerine ve çevrelerine çalışan kişiler haline gelmişler. Dün olduğu gibi bugün de biz varız, Millî Görüş var, Yeniden Refah Partisi var."

Son olarak partisinin çözüm odaklı hareket ettiğini belirten Demir, Adıyaman halkına güven mesajı vererek şunları söyledi:

"Hiç kimse tedirgin olmasın. Çözüm de, çare de biziz. Çünkü biz rant partisi değil, dava partisiyiz."

Kaynak : PHA