Olay anı kameraya yansıdı

Olay, 9 Şubat’ta Akçakale’nin Pekmezli Mahallesi’nde gerçekleşti. Düğün konvoyunda ilerleyen bir otomobilin camından çocukla birlikte sarkan H.O., elindeki av tüfeğiyle art arda havaya ateş etti. Araç hareket halindeyken dengesini kaybeden şahıs, tüfeğiyle birlikte yere düştü. Hafif yaralanan H.O., kısa sürede tekrar otomobile bindi. O anlar, konvoydaki diğer araçlarda bulunan kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Valilikten açıklama: Tüfeğin ruhsatı iptal edildi, para cezası uygulandı

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, H.O.'nun kimliğinin tespit edilerek yakalandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Şüphelinin elindeki şarjörlü yivsiz av tüfeği ele geçirildi.

H.O. hakkında Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kullanılan tüfeğin ruhsatı iptal edilerek mülkiyeti kamuya geçirildi.

Kabahatler Kanunu kapsamında H.O.'ya 2 bin 953 lira idari para cezası verildi.

Olayda kullanılan aracın sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 12 bin 427 lira trafik cezası uygulandı.

Vali Şıldak, kamu düzenini ve toplum güvenliğini bozan her türlü davranışa karşı gerekli yaptırımların hızla uygulandığını vurgulayarak, Şanlıurfa genelinde huzur ve asayişin korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak : PHA