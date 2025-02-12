Taban ücreti yüzde 55,31 artırıldı

Toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin taban ücreti 837 TL’den 1.300 TL’ye yükseltildi. Yapılan düzenleme ile en düşük maaş temizlik işlerinde çalışan işçiler için 43.250 TL olurken, evli ve iki çocuklu temizlik işçileri için bu rakam 46.200 TL’ye çıktı.

En düşük maaş 42.250 TL oldu

Büro çalışanları için de önemli iyileştirmeler yapıldı. Bekar bir büro çalışanının en düşük maaşı 42.250 TL olurken, evli ve iki çocuklu çalışanlar için en düşük maaş 45.200 TL olarak belirlendi.

“Adıyaman belediyesi olarak emekçilerin yanındayız”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, imza töreninde yaptığı konuşmada, belediye olarak çalışanların alın terinin karşılığını vermeyi temel bir ilke olarak benimsediklerini belirtti. “Göreve geldiğimiz günden bu yana tüm emekçilerimizin haklarına riayet ettik, bu doğrultuda bütçemiz ve imkanlarımız çerçevesinde en yüksek iyileştirmeyi yaptık.” dedi.

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı karşısında belediye olarak çalışanları koruyacak adımlar attıklarını ifade eden Tutdere, “Adıyaman Belediyesi olarak her zaman emekçilerin yanındayız. Dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz, çalışanları ve meclisiyle büyük bir aile. Bu güçlü aile bağlarını daha da pekiştirerek Adıyaman’ı yeniden inşa edeceğiz.” diye konuştu.

Toplu iş sözleşmesinin belediye çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Başkan Tutdere, belediye yönetimi olarak Adıyaman’ın gelişimi ve halkın refahı için tüm emekçilerle birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



Kaynak : PHA