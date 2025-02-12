Mecliste oylanan 22. gündem maddesi arasında, depremzede yapılacak üniversiteye giriş sınavı (YKS) oturum ücretlerinin Adıyaman Belediyesi tarafından karşılanmasının iptali öne çıktı. Başkan Tutdere, ayrıca kentte Koç Holding tarafından tam donanımlı bir ürün geliştirmesini ve Akın Global tarafından kreş ve gündüz bakımevinin yapılacağını duyurdu.

Depremzede öğrencilere YKS ücret desteği

Adıyaman Belediyesi Şubat ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin başkanlığında gerçekleşti. Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, üniversiteye giriş sınavına girecek depremzede öğrencilere yönelik önemli bir karar alındı.

Başkan Tutdere, üniversiteye giriş sınavı (YKS) oturum ücretleri olan 450 TL’nin belediye tarafından karşılanacağını duyurdu. Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul ettiği kararın ardından konuşan Başkan Tutdere, gençlerin eğitim yolculuklarında desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Depremzede gençlerimiz için küçük gibi görünen ancak onlar için büyük anlam taşıyan bu desteği sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımız her şeyin en iyisine layık. Onlara güveniyoruz, çünkü bu şehrin gelecekteki yöneticileri, meclis üyeleri onlar olacak. İnşallah hayal ettikleri fakültelere yerleşirler.”

Koç Holding’den tam donanımlı kütüphane

Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi’nin girişimleriyle Koç Holding’in kente modern bir Atatürk Kütüphanesi inşa edeceğini duyurdu. Koç Holding yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucunda, kütüphanenin Belediye binasının yanında, mimari yapıya uygun şekilde inşa edileceği belirtildi.

Başkan Tutdere, Koç Holding’in daha önce 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman Umut Kent Hakan Kozan Yerleşkesi’ni kurarak 3 bin 974 depremzedeye barınma imkânı sunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Şimdi de kentimize modern bir Atatürk Kütüphanesi kazandıracaklar. Bu kütüphane, gençlerimizin ve tüm halkımızın bilgiye erişimini kolaylaştıracak, Adıyaman’a önemli bir katkı sağlayacaktır.”

Akın Global’den Kreş Ve Gündüz Bakımevi

Adıyaman’daki kreş ihtiyacını karşılamak amacıyla Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı tarafından yapılacak Kreş ve Gündüz Bakımevi projesi, belediye meclisinde onaylandı. Tamamlandıktan sonra Adıyaman Belediyesi’ne devredilecek olan tesis, kentteki çocukların ve ailelerin hizmetine sunulacak.

Başkan Tutdere, proje hakkında şunları söyledi:

“Bu projeyle hemşehrilerimizin kreş ihtiyacını karşılamış olacağız hem de hayırseverlerimizin katkılarını değerlendirmiş olacağız. Mustafa Kemal Bey’in yapmış olduğu bu bağışın diğer hayırseverlere de örnek olmasını diliyoruz. Çünkü iyilik bulaşıcıdır, bu tür dayanışmalarla şehrimizi yeniden ayağa kaldırabiliriz.”

10 yıldır çözülemeyen Altınşehir evleri sorunu çözüldü

Meclis toplantısında, 10 yıldır çözülemeyen Altınşehir Evleri’nin imar planı sorunu da nihayet çözüme kavuşturuldu. Bu kararla birlikte bölgede artık konut yapılabilecek, yerinde dönüşüm gerçekleştirilebilecek. İmar planı düzenlemesi kapsamında sosyal donatı alanları ve imar yolları genişletilerek yaşam kalitesi artırıldı.



Kaynak : PHA