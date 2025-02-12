Operasyonda 13 kişi yakalanarak, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayrıca, yürütülen soruşturma çerçevesinde 24 ayrı delillendirme çalışması yapılarak 30 şahıs hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan işlem uygulandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler:

96,86 gram sentetik kannabinoid,

313,57 gram metamfetamin,

1.023 adet sentetik ecza hapı,

5 adet uyuşturucu kullanma aparatı.

Daha önce aynı dosya kapsamında 4 kişinin tutuklandığı belirtilirken, son olarak 11 Şubat 2025’te 145 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Şafak Operasyonu”nda 9 kişi daha gözaltına alındı.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak : PHA