İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü ve ulaşıma kapanan Hamzalar, Yaylacık, Akçakaya, Meydan ve Karabahşılı köylerinde yol açma çalışmaları devam ediyor.

Aksaklık yaşanmaması için seferber olduklarını belirten Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan,"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm imkanların seferber ediyoruz. Kar temizleme çalışmalarının hızla devam ediyor. Köylerimiz genelinde karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdülecektir."dedi.



Kaynak : PHA