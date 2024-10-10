Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’nin başkanlığında düzenlenen toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi çerçevesinde planlanan projeler ve uygulama adımları değerlendirildi.

"Toplumun Her Kesimine Dokunan Projeler"

Toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, eğitim camiasının sosyal sorumluluk projelerindeki rolüne dikkat çekti. Başli, "Toplumun her kesimine dokunan projelerle, eğitim camiasının sosyal sorumluluğunu artırmayı hedefliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönlendirmeleri doğrultusunda, ilçemizdeki okullarla ortak hareket ederek sürdürülebilir projeler geliştireceğiz," dedi.

"Sosyal Sorumluluk Projeleri Gençlerin Bilinçlenmesine Katkı Sağlayacak"

Toplumun ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerinin önemini vurgulayan Başli, bu projelerin gençlerin bilinçlenmesine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacağını belirtti. "Eğitim-öğretim yılı boyunca tüm paydaşların desteğiyle etkin ve sürdürülebilir projeler üreteceğiz" diyen Başli, bu çalışmaların daha sistematik bir şekilde yürütüleceğinin altını çizdi.

"Okul Müdürleriyle Fikir Alışverişi"

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli’nin yanı sıra Şube Müdürü Mehmet Turan ve lise müdürleri de katıldı. Toplantıda, sosyal sorumluluk etkinliklerinin öğrenciler üzerinde yaratacağı farkındalık ve toplumun gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sosyal Sorumluluk Programı ve Hayat Boyu Öğrenme/Sertifikasyon Uygulama Yönergesi çerçevesinde yapılacak olan bu projelerin, Kahta’daki okulların katılımıyla daha geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor.

Kaynak : PHA