"İşsizlik Oranı Yüzde 8,5'e Düştü"

Bakan Şimşek, ağustos ayı işsizlik oranının 0,3 puan düşüşle yüzde 8,5 seviyesine gerilediğini belirtti. İlk sekiz ayda ise 650 binin üzerinde istihdam artışı yaşandığını vurguladı. Bakan Şimşek'in verdiği bilgilere göre, 2005 yılından bu yana toplamda 13,5 milyon kişiye istihdam sağlandı.

"Dezenflasyon Sürecinin Kısa Vadeli Etkileri"

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerinde kısa vadeli etkilerinin devam ettiğini ifade etti. Sanayi üretimi ağustos ayında aylık yüzde 1,6 oranında daraldı. Şimşek, nihai hedeflerinin kalıcı refah artışı olduğunu ve bu hedef doğrultusunda uyguladıkları programın geçici etkilerinin asgari düzeyde tutulması için tüm politikaların eşgüdüm içinde sürdürüldüğünü belirtti.

"Ekonomi Politikalarına Güven Vurgusu"

Bakan Şimşek, paylaştığı mesajda ekonomi politikalarının uyum içinde yürütülmeye devam ettiğini vurgulayarak, işgücü piyasasında yaşanan olumlu görünümün önümüzdeki dönemlerde de süreceğini ifade etti. İşsizlik oranındaki düşüş ve istihdamdaki artış, hükümetin ekonomik programlarının etkili bir şekilde uygulandığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bakan Şimşek'in bu açıklamaları, özellikle işsizlik oranının azalması ve istihdamın artması yönünde atılan adımların olumlu sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Ekonomik programın uzun vadede kalıcı refah sağlayacak şekilde uygulandığını belirten Şimşek, mevcut sürecin geçici etkilerinin sınırlı tutulacağını vurguladı.

Kaynak : PHA