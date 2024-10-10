Adıyaman Barosu avukatları, kadın cinayetlerine ve şiddete karşı ses yükseltmek için 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 17.00'de Adıyaman Adalet Sarayı önünde toplanarak, Demokrasi Parkı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştirecek.

"Kadın Cinayetlerine Karşı Sessiz Kalmayın Çağrısı"

Adıyaman Barosu tarafından organize edilen yürüyüş ve basın açıklamasında, son günlerde artan kadın cinayetleri ve şiddet olaylarına karşı toplumun sessiz kalmaması gerektiği vurgulanacak. Baro tarafından hazırlanan afişlerde “Kadınlar Katlediliyor. Susma! Gel, Sesimiz Ol! Sessizlik Öldürüyor!” gibi güçlü mesajlarla halk protestoya davet ediliyor.

"Protesto Yürüyüşü ve Basın Açıklaması"

Avukatlar ve destekçileri, Adıyaman Adliyesi önünde toplanarak, buradan Demokrasi Parkı'na kadar yürüyecekler. Saat 17.30'da yapılacak basın açıklamasında ise kadın cinayetlerine, kadına karşı şiddete ve cinsel saldırı olaylarına karşı duyulan öfke dile getirilecek. Ayrıca, yetkililere çağrıda bulunarak bu tür olayların önlenmesi için daha etkin politikalar geliştirilmesi talep edilecek.

"Kadına Yönelik Şiddet Gündemde"

Türkiye genelinde artan kadın cinayetleri, taciz, tecavüz ve çocuk istismarına yönelik olaylar, toplumun farklı kesimlerinde büyük tepki çekmeye devam ediyor. Son olarak İstanbul’da yaşanan vahşi kadın cinayetleri, kamuoyunda infial yaratmış durumda. Sosyal medyada bu konulara karşı ses yükselten gruplar, yerel yönetimlerden ve hükümetten daha etkin önlemler alınmasını istiyor.

Adıyaman'da gerçekleştirilecek bu protesto da aynı şekilde toplumun adalet talebini dile getirmek ve kadın cinayetlerinin son bulması için farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleniyor.

"Halktan Büyük Katılım Bekleniyor"

Adıyaman Barosu, bu yürüyüşe halkın geniş katılım göstermesini bekliyor. Yapılacak protesto ile kadın cinayetlerine ve şiddete dikkat çekilerek, suskunluğun kırılması amaçlanıyor. Avukatlar, vatandaşların da bu mücadeleye destek vererek seslerini duyurmaları gerektiğini belirtti.

Kaynak : PHA