İlki gerçekleştirilen ve hafta içi her gün devam edecek olan bu etkinlik, öğrencilere sadece sıcak bir öğün sunmakla kalmayıp, aynı zamanda onları motive etti.

Çorba dağıtım esnasında öğrencilerle sohbet eden Başkan Hallaç,"Öğrencilerimizin yanındayız, eğitime büyük önem veriyoruz ve desteğimiz devam edecek, Kahta Belediyesi’nin eğitim alanında sağladığı katkıların ve sosyal sorumluluk projelerinin, öğrencilerin sadece bedensel değil, aynı zamanda moral ve motivasyon açısından da güçlenmelerine yardımcı olacağız"dedi.

Kahta Belediyesi, bu projeyle öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamaya devam ederken, aynı zamanda dayanışma ve yardımlaşma bilincini de pekiştirmeyi amaçladıklarını aktaran Başkan Hallaç, desteklerinin süreceğini ve her zaman öğrencilerin yanında olacaklarını ifade etti.



Kaynak : PHA