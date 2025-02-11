Alınan bilgiye göre kaza, gece saatlerinde İzollu köyü yakınlarında meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 02 DH 546 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 02 LC 432 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Mehmet Öncebe, Muhittin Öncebe ve Zeliha Öncebe yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA