Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ve köy okullarında görev alacak olan temizlik personelleri için İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
2 Ekim 2024 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında çalışacak 44 temizlik personeli, Kahta Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekimi ile belirlendi.
Kura çekiminde belirlenen personellerin, en geç 1 Ekim 2024 Salı günü saat 14.00’a kadar başvuru evraklarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İŞKUR birimine teslim etmeleri gerekiyor.
İstenen Belgeler:
Kimlik Fotokopisi
Ziraat Bankası IBAN (Kahta Şubesi)
Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir)
Tarihçeli Yerleşim Yeri Adresi (E-Devlet üzerinden alınabilir)
SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınabilir)
Aynı hanede ikamet eden bireylerin tablosu (E-Devlet üzerinden alınabilir)
Hanede çalışan varsa, son bir aya ait maaş bordrosu
TYP kapsamında görevlendirilen temizlik personelleri, Kahta’nın farklı okullarında temizlik hizmetlerini sağlayarak eğitim kurumlarının hijyen koşullarını iyileştirmeye katkıda bulunacaklar.
Kaynak : PHA