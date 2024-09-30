Bunlar da ilginizi çekebilir

Hanede çalışan varsa, son bir aya ait maaş bordrosu

Aynı hanede ikamet eden bireylerin tablosu (E-Devlet üzerinden alınabilir)

Kura çekiminde belirlenen personellerin, en geç 1 Ekim 2024 Salı günü saat 14.00’a kadar başvuru evraklarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İŞKUR birimine teslim etmeleri gerekiyor.

2 Ekim 2024 - 31 Mart 2025 tarihleri arasında çalışacak 44 temizlik personeli, Kahta Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen kura çekimi ile belirlendi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı merkez ve köy okullarında görev alacak olan temizlik personelleri için İŞKUR Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.