Bayram F. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu virajı alamayarak AVM inşaat alanına savruldu. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Bayram F. ve arkasında yolcu olarak bulunan Aslı D. G. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazanın neden kaynaklandığı henüz netlik kazanmazken, inşaat alanının çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığına dair inceleme yapılacağı belirtildi.

Kaynak : PHA