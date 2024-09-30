Birçok müşteri, hesaplarının izinsiz bir şekilde boşaltıldığını, adlarına kredi çekildiğini ve mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlandığını öne sürdü. Bazı müşteriler mağduriyetlerini sosyal medya platformlarında dile getirirken, olay basına da yansıdı ve güvenlik açığı olduğu iddiaları gündeme taşındı.

"İlk Şikayetler ve Tepkiler"

Akbank müşterilerinin yaşadığı sıkıntılar Mayıs ayında da gündeme gelmiş, o dönemde birçok kişi hesaplarından izinsiz para çekildiğini ve kredi kartı limitlerinin habersizce artırıldığını iddia etmişti. Şimdi de benzer sorunlar yaşayan müşteriler, sosyal medyada yoğun eleştirilerde bulunarak hesaplarından habersiz büyük miktarlarda para çekildiğini, hatta bazı kişilerin adlarına 700 bin TL’ye kadar varan kredilerin çekildiğini belirttiler. Bu durum, bankanın güvenlik politikaları üzerindeki endişeleri artırırken, banka müşterilerinin mağduriyetlerine dair şikayetleri hızla yayıldı.

Bir müşterinin, “650 lira için bana sormadan limitini 250 bin TL’ye çıkardığınız kartın güvenliğini size mi emanet edeceğim?” diyerek yaptığı eleştiri, sosyal medyada geniş yankı buldu ve birçok kullanıcı bu yorumlara destek verdi.

"Akbank’tan Resmi Açıklama: Güvenlik Açığı Yok, Olaylar Sosyal Mühendislik Kaynaklı"

Akbank, artan tepkiler üzerine bir açıklama yaparak, olayların banka sistemlerindeki bir güvenlik açığından kaynaklanmadığını ve bu vakaların sosyal mühendislik yöntemleri kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Banka yetkilileri, “Tüm vakalar titizlikle incelenmiş olup, güvenlik açığı ya da veri sızıntısı bulunmadığı tespit edilmiştir. Müşterilerimize gerekli bilgilendirme yapılmış, başvuruları detaylı şekilde incelenmiş ve gereken adımlar atılmıştır” dedi.

Açıklamada ayrıca, sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarının genellikle kişilerin aldatılması ve hassas bilgilerini paylaşmaları sonucunda gerçekleştiği belirtildi. Banka, bu tür saldırılara karşı müşterilerinin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

"Sosyal Mühendislik Nedir?"

Sosyal mühendislik, dolandırıcıların kişileri manipüle ederek onların kişisel bilgilerini ele geçirmesine dayanan bir yöntemdir. Bu tür dolandırıcılık olayları, genellikle kişilerden şifre, hesap bilgisi gibi hassas bilgilerin aldatıcı yollarla elde edilmesi sonucunda gerçekleşir. Akbank yetkilileri, müşterilerin bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, sahte internet siteleri, güvenilmez uygulamalar ve şifre paylaşımından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

"Akbank Müşterilerine Uyarılar"

Açıklamada, banka müşterilerine şu uyarılarda bulunuldu:

Mobil bankacılık şifrelerini ve kişisel bilgilerini kimseyle paylaşmamaları,

Sadece güvenilir kaynaklardan uygulama yüklemeleri,

Banka dışı internet sitelerine ve sahte reklamlara karşı dikkatli olmaları.

Bu uyarılar, müşterilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı korunmaları için kritik öneme sahip.

"Mağduriyetler ve Bankanın Müdahalesi"

Akbank yetkilileri, müşterilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi için gereken tüm adımların atıldığını ve her başvurunun titizlikle incelendiğini belirtti. Bankanın açıklamasına göre, mağduriyet yaşayan müşterilere gerekli bilgilendirme yapılmış ve yaşanan sorunların çözülmesi için bankanın tüm kaynakları seferber edilmiştir.

"Mayıs Ayındaki Benzer Vakalar Tekrar Gündemde"

Mayıs ayında da benzer şikayetlerle gündeme gelen Akbank, o dönemde de bu olayların sosyal mühendislik yöntemiyle gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Ancak son dönemde yeniden ortaya çıkan şikayetler, bankanın güvenlik politikalarına dair soruları yeniden gündeme taşıdı. Müşteriler, bankanın güvenlik önlemlerini daha da sıkılaştırmasını talep ederken, Akbank ise dolandırıcılık girişimlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

"Akbank Güvenliği Sağlamak İçin Kararlı"

Son dönemde sosyal medyada ve basında yer alan iddialara rağmen, Akbank yetkilileri, banka sistemlerinin güvenliği konusunda iddiaların asılsız olduğunu ve dolandırıcılık olaylarının sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiğini belirtti. Banka, müşterilerini bu tür dolandırıcılıklara karşı uyararak, güvenlik önlemlerini sıkı bir şekilde sürdüreceğini duyurdu.

Ancak sosyal medya üzerinden gelen tepkiler devam ederken, bankanın bu süreçte atacağı adımlar ve güvenlik politikalarının nasıl şekilleneceği, kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA