Yavaş, partisi tarafından aday gösterilmesi durumunda cumhurbaşkanlığına aday olacağını ve kesinlikle kazanacaklarını ifade etti.

Yavaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ancak partim aday gösterirse her yerde söylediğim gibi, elbet cumhurbaşkanlığına aday olacağız ve kesinlikle kazanacağız.”

Bu mesaj, özellikle yerel yönetimlerde sergilediği performansla dikkat çeken Mansur Yavaş’ın, ulusal düzeyde de güçlü bir aday olabileceği yönünde yorumlandı. Yavaş, konuşmasının devamında belediyecilik anlayışını ve Ankara’da yapılan çalışmaları anlatarak, “5 yıl içerisinde tüm Türkiye belediyeciliğin nasıl yapıldığını gördü ve ‘Mansur Yavaş belediyeciliği’ olarak literatüre girdi” dedi.

Belediyecilik Başarıları ve Hedefleri

ABB Başkanı, Ankara’nın ilçelerinde yapılan projelerden söz ederek, Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı değerlere yakışır bir başkent haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Yavaş, başkent Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek için tüm belediye başkanlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Ekonomik Durum ve Sosyal Destekler

Mansur Yavaş, konuşmasında Türkiye’deki ekonomik sıkıntılara da değindi. Yavaş, belediye olarak zor durumda olan vatandaşlara yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini, Ankara’da 42 bin emekliye düzenli destek sağladıklarını söyledi. Ayrıca okullardaki temizlik sorunlarına dikkat çeken Yavaş, "Okulları pislik götürüyor, temizleyemiyorlar ve bizden de temizletmek istemiyorlar" diyerek hükümetin bu konuda yeterince adım atmadığını vurguladı.

Yavaş’ın, cumhurbaşkanlığı adaylığına dair verdiği güçlü mesajlar ve yerel yönetimdeki başarılarının altını çizmesi, siyasette yeni bir dönemin işaretlerini taşıyor.

Kaynak : PHA