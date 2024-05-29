Kahta Stadyumu'nda gerçekleştirilen turnuvada, öğrenciler büyük bir heyecanla sahaya çıktı ve mücadele etti.

Öğrenciler arasında spora olan ilgiyi artırmak, takım ruhunu pekiştirmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuva, ilkokul öğrencilerinin sosyal ve sportif becerilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sundu.

Turnuvada, Mevlana İlkokulu birinci olurken, Yavuz Selim İlkokulu ikinci sırada yer aldı. TPAO Atatürk İlkokulu ve Şehit Mehmet Özbek İlkokulu ise üçüncülüğü paylaştı.

Şube Müdürü Mehmet Bayram, turnuva ile ilgili olarak şunları söyledi: "İlkokullar arası futbol turnuvası, öğrencilerimizin sportif becerilerini sergilemeleri ve takım ruhunu pekiştirmeleri açısından büyük bir önem taşıyor. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasını teşvik ediyoruz. Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

Ödül töreninde, öğrencilerin kupa ve madalyaları Cumhuriyet Savcısı Serdar Güler, Şube Müdürleri Mehmet Bayram ve Mehmet İnce ile diğer kurum amirleri tarafından takdim edildi.

Öğrenciler, kazandıkları ödüllerle büyük bir gurur yaşayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kaynak : PHA