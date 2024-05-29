2024 Mayıs ayı itibariyle Sağlık-Sen Adıyaman Şubemiz 3505 üye sayısı ile İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Adıyaman Üniversitesi ve bağlı bütün kuruluş ve hastanelerde açık ara farkla yetkinin emim ellerde olduğunu belirten Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, Sağlık-Sen’in hak temelli mücadelesini her zaman ve her zeminde teşkilatın desteği ile tereddütsüz ve etkin bir şekilde sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

"Davamıza gönül vermiş tüm üyelerimize yürekten teşekkür ederim"

"Bu başarı teşkilatımızın ortak başarısıdır, hepinizi ayrı ayrı tebrik ederim"diyen Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik,"2024 Mayıs ayı itibariyle Sağlık-Sen Adıyaman şubemiz 3505 üye sayısı ile; İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Adıyaman Üniversitesi ve bağlı bütün kuruluş ve Hastanelerde açık ara farkla yetkiyi perçinlemiştir. Bizlere güvenip, her zaman yanımızda olan ve üyelikleri ile bu başarıya imza atan, en başta çok değerli Sağlık- Sen üyelerimize, bu başarıda çok emeği olan Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcımız Sayın Yasin Barutçu başkanımıza, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, İlçe Başkanlarımıza ve ilçe teşkilatlarımıza, Kadın Kolları Başkanımız ve yönetimine, Gençlik Kolları Başkanımız ve yönetimine, İş Yeri Temsilcisi arkadaşlarıma, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyesi arkadaşlarıma ve davamıza gönül vermiş tüm üyelerimize yürekten teşekkür ederim. Sağlık-Sen’in hak temelli mücadelesini her zaman ve her zeminde teşkilatımızın desteği ile tereddütsüz ve etkin bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimizi buradan ifade etmek isterim. Bu başarı teşkilatımızın ortak başarısıdır, hepinizi ayrı ayrı tebrik eder, saygılar sunarım." Şeklinde konuştu.





Kaynak : PHA