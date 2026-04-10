Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik başkanlığında düzenlenen Aylık Başhekimler Toplantısı'nın ilki, Gölbaşı Devlet Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İl genelindeki kamu hastanelerinin başhekimleri ile İl Sağlık Müdürlüğü yöneticilerinin katıldığı toplantıda, hastanelerin mevcut durumu ayrıntılı şekilde değerlendirildi. Yürütülen çalışmaların sonuçları gözden geçirilirken, önümüzdeki döneme ilişkin planlama ve hedefler masaya yatırıldı.

Toplantının öncelikli gündem maddelerini hasta memnuniyetinin artırılması, sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, dijitalleşme uygulamaları, altyapı ihtiyaçları ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi oluşturdu.

Başhekimler, sahada karşılaşılan sorunları ve personel durumunu değerlendirerek çözüm önerilerini paylaştı. Ayrıca hasta odaklı hizmet anlayışını geliştirmeye yönelik yenilikçi uygulamalar ile sağlık çalışanlarının motivasyonunu artıracak projeler de ele alındı.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, toplantıda yaptığı değerlendirmede, 'Sağlık hizmetlerinde en önemli ölçüt vatandaşlarımızın aldığı hizmetten duyduğu güven ve memnuniyettir' dedi.

Prof. Dr. Şirik, altyapıdan personel eğitimine, dijitalleşmeden hasta güvenliğine kadar birçok alanda yürütülen iyileştirmeleri gözden geçirdiklerini belirterek, 'Başhekimlerimizin katkılarıyla sorunların çözümüne yönelik somut öneriler geliştirdik ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi hedefledik' ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda, Adıyaman'da sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir kaliteyi sağlamak, hasta güvenliğini üst seviyede tutmak ve toplumun ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek amacıyla ortak vizyon doğrultusunda yeni stratejik adımların belirlendiği kaydedildi.

