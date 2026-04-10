Yanar, Besni'de düzenlenen bir programa davet üzerine katıldığını, program sonrası çekilen bir fotoğraf üzerinden yanlış bir algı oluşturulduğunu belirterek, adaylığının devam ettiğini vurguladı.

'Davete Nezaketen Katıldık'

Besni ilçesinde düzenlenen toplantıya istişare ve dostluk çağrısı kapsamında katıldıklarını ifade eden Yanar, şu açıklamada bulundu:

'Geçtiğimiz günlerde Besni ilçemizde düzenlenen başkanlar dayanışması toplantı programına istişare ve dostluk çağrısı kapsamında düzenlenen yemeğe davet edildim. Bizler de bu davete, Adıyaman kültürüne yakışır şekilde, nezaket gereği icabet ettik. Ancak söz konusu program sonrasında çekilen bir fotoğraf karesi üzerinden, kamuoyunda sanki adaylıktan çekilmişim ya da başka bir adayı destekliyormuşum gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır.'

'Adaylığımız Sürüyor'

Yanar, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Buradan açık ve net bir şekilde ifade etmek isterim ki; benim adaylığım devam etmektedir. Herhangi bir geri çekilme söz konusu değildir. Biz oraya bir tercih beyan etmeye değil, bir davete icabet etmeye gittik. Bu durumun farklı şekillerde yorumlanması, gerçekleri yansıtmamaktadır.'

'Amacımız Esnafın Sorunlarına Çözüm Üretmek'

Adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yanar, esnafın sorunlarına çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti:

'Biz bu yola çıkarken bir makam hedefiyle değil, bir sorumluluk duygusuyla yola çıktık. Adıyaman'daki tüm odaların sorunlarına vakıf bir ekiple, güçlü bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esnafımızın finansmana erişim sorunu, artan maliyetler karşısındaki mücadelesi ve değişen ticaret koşullarına uyum ihtiyacını çok iyi biliyoruz. Bu sorunları sadece konuşmak değil, çözmek için aday olduk.'

'Bu Bir Hizmet Yarışıdır'

Seçim sürecine ilişkin birlik ve beraberlik mesajı veren Yanar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Bu süreçte kırmadan, dökmeden, ayrıştırmadan yol yürümeye devam edeceğiz. Tüm adaylar bizim için kıymetlidir. Bu yarış bir hizmet yarışıdır. Ancak herkes şunu bilmelidir ki; Hakan Yanar ve yönetimi olarak biz bu yarışın içindeyiz, adayız ve çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.'

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - (Sibel TURAN)

