Toplantıya, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve ilçedeki tüm okul müdürleri katıldı.

"Yeni Eğitim Yılına Hazırlıklar ve Hedefler"

Toplantının ana gündem maddeleri arasında yeni eğitim-öğretim yılına yönelik hedefler, okulların mevcut durumu ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik stratejiler yer aldı. Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, toplantıda yaptığı konuşmada, öğrenci başarısını artırmak ve okulların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm kurumlarla iş birliği yapmanın önemini vurguladı. Soysal, eğitimde başarıyı yakalamak için yalnızca okulların değil, tüm paydaşların el birliği ile çalışması gerektiğinin altını çizdi.

"Önemli Konular Ele Alındı"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, toplantıda gündeme alınan konular hakkında detaylı bilgi verdi. Başli, toplantıda idarecilerin görevlendirilmesi, öğrenci başarısını etkileyen faktörler, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile halk eğitim merkezlerinde açılacak kurslar, pansiyonların genel durumu, taşımalı eğitim gören öğrencilerin iş ve işlemleri, okul bütçeleri ve aktarılan ödeneklerin planlaması gibi konuların detaylı bir şekilde ele alındığını belirtti. Ayrıca, Bakanlığın proje ve etkinliklerine katılımın önemine de dikkat çekildi.

"Eğitimde Kalitenin Artırılması İçin Stratejiler Belirlendi"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Başli, konuşmasında okulları en yüksek standartlara taşıyarak öğrencilere nitelikli bir eğitim sunmayı amaçladıklarını ifade etti. Başli, “Yeni eğitim-öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İlçemizdeki tüm okulların eğitim kalitesini artırmak için birlikte çalışacağız ve bu yıl da başarılı bir dönem geçireceğiz,” dedi.

Toplantının sonunda, okul müdürlerinin görüş ve önerileri dinlendi ve yeni eğitim yılına hazırlık sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözümler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, yeni dönemin başarılı ve verimli geçmesi temennisiyle toplantıyı sonlandırdı.

Kaynak : PHA