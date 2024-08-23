Belediye Başkanı Tutdere, projelerin açılışı öncesi yaptığı konuşmada, deprem sonrası şehri yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir mücadele verdiklerini belirtti ve Adıyaman’ın geleceği için önemli adımlar attıklarını vurguladı.

“Adıyaman’ı Yeniden İnşa Ediyoruz”

Başkan Tutdere, konuşmasına Adıyaman’da yaşanan depremin etkilerini ve bu süreçte yapılan çalışmaları anlatarak başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin altyapısının ve üstyapısının büyük hasar gördüğünü ifade eden Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Deprem sonrası taş üstünde taş kalmamış bir şehirde, halkımızın desteği ve inancı ile büyük bir mücadele verdik ve vermeye devam ediyoruz. Adıyaman’ı yeniden inşa etmek, barışın ve huzurun şehri yapmak için çalışıyoruz,” dedi.

Adıyaman’da Su Sorunu Çözülecek

Belediye Başkanı Tutdere, şehirdeki su sorunlarına da değindi. Bazı mahallelerde ve özellikle yüksek katlı apartmanlarda içme suyu sıkıntılarının yaşandığını belirtti. Deprem sonrası hasar gören asbest boruların su temininde sorunlar yarattığını, ancak bu sorunların farkında olduklarını ve çözmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Başkan Tutdere, “Şu an sadece şehrin yüzde 5’inde su kesintisi yaşanıyor. Ancak bu durumun köklü bir çözümü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılına kadar içme suyu şebekesini tamamen yenileyerek su sorununu kalıcı bir şekilde çözmeyi hedefliyoruz,” diye ekledi.

Altyapı Çalışmaları ve Yeni Projeler

Altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Tutdere, bugüne kadar 150 kilometre içme suyu hattı yenilediklerini ve bu yıl sonuna kadar bu rakamı 300 kilometreye çıkarmayı planladıklarını söyledi. Ayrıca, yolların ve kaldırımların yenilenmesi için 50 bin ton asfalt serildiğini ve çeşitli kamu kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde altyapı çalışmaları yapıldığını aktardı.

Başkan Tutdere, yeni projeler arasında büyük ve küçükbaş hayvan pazarı, kesimhane, halk ekmek fırını, mutfak ve aşevi gibi sosyal belediyecilik faaliyetlerinin de bulunduğunu belirtti. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle Adıyaman halkının yaşam kalitesinin artırılacağını vurguladı.

Sosyal Belediyecilikte Üç Yeni Açılış

Etkinlikte, Demokrasi Parkı’nda üç yeni sosyal tesisin açılışı yapıldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu tesislerin emekliler ve kadınlar için büyük bir önem taşıdığını belirterek, “Bugün emekli çay evi, emekli lokantası ve kadınlar için dinlenme evi açıyoruz. Bu tesisler, sosyal belediyecilik anlayışımızın birer yansımasıdır ve halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır,” dedi.

Adıyaman’a Destek Sürüyor

Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere, konuşmasının sonunda Adıyaman’a destek olmak isteyen hayırseverlere ve diğer belediyelere teşekkür etti. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer büyükşehir belediye başkanlarının Adıyaman’a geleceğini belirten Başkan Tutdere, bu ziyaretin Adıyaman için büyük bir moral kaynağı olacağını ve şehrin yeniden ayağa kaldırılması için yapılacak çalışmalara hız kazandıracağını ifade etti.

Etkinlik, açılışların yapılmasının ardından sona erdi. Başkan Tutdere, tüm katılımcılara teşekkür ederek, Adıyaman için çalışmaya devam edeceklerini ve halkın her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

Kaynak : PHA